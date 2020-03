VVD Kampen en NOP pleiten voor uitstel van betaling van lokale belastingen voor ondernemers

‘Dit raakt onze ondernemers in Noordoostpolder. De VVD is van mening dat we moeten voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Daarom moeten we kijken wat we op lokaal niveau voor onze ondernemers kunnen betekenen', laat fractievoorzitter Jasper van Os van de VVD Noordoostpolder in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders weten.