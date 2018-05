Waar is de gestolen driewieler van Patrick uit Kampen?

PvdA en CU: 'Bied kinderen in Overijssel meer uitdagende speelplek­ken aan'

10:02 De PvdA en ChristenUnie willen dat de provincie Overijssel een bijdrage levert aan leuke, uitdagende speelplekken, in het bijzonder in Overijsselse steden. ,,Met name in de steden zien we dat veel wijken ‘versteend’ zijn. Er zijn gewoon te weinig leuke plekken waar kinderen buiten kunnen spelen'', zegt Annemieke Wissink van de PvdA in een persverklaring.