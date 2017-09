Waar kun je hier de beste koffie drinken?

VideoVoor de beste koffie van Overijssel moet je naar Pannenkoekenhuis Holland in Kampen. Tenminste volgens Misset Horeca top honderd koffie. De Kamper ondernemer werd elfde van Nederland. Op plek honderd kwam Limburgia uit Heerde. Wat is het verschil tussen deze twee uitersten?

Kampen

,,Wij zijn heel trots. Wij doen al zes jaar mee, maar dit jaar zaten we bijna bij de top tien.’’ Pablo Schaap, eigenaar van Holland pannenkoeken is blij met de hoge klassering. ,,De hoofdfocus is voor ons pannenkoeken, maar wij hebben vanaf dag een ook een passie ontwikkeld voor koffie’’, aldus Schaap. ,,Wij zijn natuurlijk een pannenkoekenrestaurant en als wij dan zo hoog eindigen met onze koffie is dat natuurlijk een hele opsteker.’’

Heerde

Van teleurstelling is geen sprake bij Limburgia in Heerde, de nummer honderd in de lijst. ,,Wij zijn nog niet zo lang bezig met koffie, dus wij wilden graag kijken hoe ver wij zijn in het koffiewereldje.’’ Aldus Jan Pieter Tuinman, eigenaar van Limburgia. ,,In eerste instantie denk je dat de klassering niet zo goed is, omdat je laatste bent. Toch zijn wij wel heel blij dat wij er überhaupt in staan’’, aldus Tuinman.