Waar kunnen hoogspanningskabels in Overijssel onder de grond?

Nu het kabinet met een regeling gekomen is om bovengrondse verbindingen in bebouwd gebied onder de grond te verkabelen, ziet de christelijke partij kansen voor Overijssel.

Gezondheidsrisico's

'De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie', schrijft Statenlid Sybren Stelpstra. Hij wil weten in welke mate en op welke plaatsen Gedeputeerde Staten medewerking willen geven aan de ondergrondse verkabeling en hoeveel geld ervoor beschikbaar is. De regeling van het Rijk heeft een looptijd van vijftien jaar, maar gaat wel uit van co-financiering van provincies of gemeenten.

Peuterspeelzaal

In 's-Heerenbroek steken ze alvast de hand op. In het dorp vecht een werkgroep al jaren tegen de masten. Simone Ebbers drong er begin dit jaar vanuit de werkgroep nog bij de gemeente Kampen op aan de druk op te voeren bij de provincie. Zij hamert op de negatieve gezondheidseffecten van de hoogspanningsmasten. ,,In ons dorp wonen veel kinderen van onder de zestien, de masten gaan zelfs over een kinderopvang en peuterspeelzaal."

Compensatie