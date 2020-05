Waar zijn toch die 70.000 spaarbankboekjes van de voormalige Postbank gebleven?

Nog geen rolmaten, afplaktape en plexiglas bij horeca Kampen

6:00 Waar horecaondernemers in Zwolle woensdagochtend al druk in de weer waren met rolmaten, afplaktape en plexiglas, is er in de Kamper horeca nog geen sprake van grote coronaproof- verbouwingen. De persconferentie van woensdagavond werd eerst afgewacht en ook gisteren werd er nog maar weinig met tafels en stoelen geschoven. ,,Zonde van de tijd’’, zegt café-eigenaar Rik Vinke van Eigenwijs.