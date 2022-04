Waarom de N50 bij Kampen levensgevaarlijk is (en hoe dat opgelost kan worden)

Noodkreet mantelzor­ger Louis (79) over stoppen nachtzorg: ‘Laten kwetsbare mensen de hele nacht in volle luier liggen’

Het gemis aan nachtzorg voor zijn gehandicapte vrouw drijft Louis van Meenen tot wanhoop. Hij is strijdbaar en schreef de Tweede Kamer-fractie van de PvdA aan. ,,We moeten met z’n allen langer thuis wonen, maar dan moet het wel kunnen.” Zijn noodkreet wordt nu in Den Haag gehoord.

18 april