Waarom sportclubs willen dat het plafond van nieuwe gymzaal in Kampen niet 5 maar 7 meter hoog wordt

Chef in tranen om dood medewerker na val stalen construc­tie in Kampen: ‘Dat is mijn fout geweest’

Met een zware knal viel in januari 2022 een 14 meter lange stalen balk bovenop een medewerker van staalbedrijf Postema in Kampen. De man (47) bezweek aan zijn verwondingen en het bedrijf en een medewerker worden nalatigheid en dood door schuld verweten. ,,Hoe tragisch dit ongeval ook is, we hebben lessen geleerd.”