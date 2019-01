Waarschuwing voor babbeltruc met 'voordeeltje energieleverancier’ in Kampen

Woensdagavond werd er bij zijn galerij op de flat aangebeld. Jans: ,,Een nette jongen, in groene jas en met een map in de hand, stond aan de deur. Of ik bij Essent klant was. Toen ik zei dat ik bij Oxxio was, gaf hij me een high five. ” Die energieleverancier zou namelijk verkocht zijn aan een buitenlands bedrijf. Jans zou daarom 150 euro krijgen. ,,De verkoper moest alleen even naar binnen om op de laptop om wat gegevens in te voeren. Ik voelde me er niet goed bij. Ik zei dat ik niets had gehoord over een verkoop en dat Oxxio zelf wel iets kon overmaken als dat nodig was. Toen werd de man opeens heel haastig.” Met een ‘dan haal ik u van de lijst en dan hoort u er niets meer over’ beent de verkoper weg.