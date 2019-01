Wagen van hardleerse automobilist in IJsselmuiden in beslag genomen

Carbidbe­leid 2.0 in Kampen ‘lijkt geslaagd’

1 januari Burgemeester Koelewijn is redelijk tevreden over de uitwerking van de nieuwe regels rondom de oudejaarsviering in Kampen. ,,Ik heb tot op heden de indruk van de politie dat gezelligheid en gemoedelijkheid voorop bleven staan’’, aldus de burgemeester. ,,In die zijn lijkt het geslaagd.’’