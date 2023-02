Wanhoop bij studenten door puinhoop bij leverancier van schoolboeken uit Kampen: ‘Wacht al maanden op 354 euro’

Studenten van Cibap in Zwolle ontwerpen bank voor meubelgi­gant Eijerkamp: ‘Dit is een bijzondere kans’

Derdejaarsstudenten die de opleiding ‘creatief vakman’ volgen aan vakschool Cibap in Zwolle, presenteren deze vrijdagochtend een bank die zij ontworpen hebben. Dit gebeurt in het pand van de grote meubelzaak Eijerkamp in Zutphen, landelijk bekend.