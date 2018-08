Wat gebeurt er op de Kamper Stadsbrug?

Dat duurde een uurtje langer dan gepland, in die tijd werden fietsers en voetgangers per bus van en naar het Kamper NS-station gebracht via de Molenbrug. De ‘dertiendaagse’, zoals het project heet bij de gemeentelijke plannenmakers, zit er bijna op, de periode waarin de brug is gesloten voor auto- en scheepvaartverkeer.



Dat laatste was overigens relatief. Door de lage waterstand bleek het voor een deel van de beroepsvaart toch mogelijk de brug te passeren, links en rechts van het hefgedeelte. En dan was er nog de legendarische hittegolf van dit moment, die het werken op de brug er niet makkelijker op maakt voor de bouwvakkers. Gek genoeg hielp het weer ook mee, tijdens het aanbrengen van diverse coatings. ,,Het droogde sneller dan gedacht”, weet omgevingsmanger Schultz. ,,Sterker nog, we moesten oppassen dat het niet te snel ging. Maar omdat het op dat punt sneller ging dan gedacht hoefden we de buffertijden in de nacht niet allemaal te gebruiken.”