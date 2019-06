Wat is de belangrijkste opdracht voor de nieuwe binnenstadsmanager van Kampen?

Driedaagse energietop over duurzaam Kampen

31 mei Hoe maak je een stad energieneutraal? Dat is de hamvraag die op 11 en 12 juni centraal staat tijdens een heuse Kamper ‘energietop’. Snel een antwoord vinden is nodig, want Kampen zegt in 2035 energieneutraal te willen zijn. Dat is vijftien jaar eerder dan volgens klimaatakkoorden moet, maar hoe weet nog niemand.