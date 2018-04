Wat weet jij van het Kamper dialect?

,,Dat is iets totaal anders", zegt Jeane Kloosterziel. Zij is mede-initiatiefnemer van het dictee in het Kampers. Dat staat woensdag voor het eerst in 5 jaar weer op het programma. ,,Eigenlijk schrijf je de woorden, zoals je ze uitspreekt. Standaard laat je de 'h' weg. Maar er zijn veel uitzonderingen met een apostrof, trema of verbindingsstreep."

Verschillen

Kloosterziel weet: ,,Het wordt opletten tijdens de beoordeling. Het dialect in de stad Kampen verschilt met dat in IJsselmuiden en op het platteland. Ook in het schrijven. We houden de spelling aan van het 'Woordenboek in de Kamper taal'."

(Het dictee in het Kampers begint woensdagavond om 19.30 uur in de bibliotheek in de Stadskazerne. Deelname kost 4 euro.)

Quizz

Wat is jou kennis van het Kamper dialect? Geef hieronder aan wat de juiste schrijfwijze is van een Nederland woord in het Kampers.

Enquete poll Hoe schrijf je gevulde koek? 'Pielemòppe

Gevulde koeke

Stukkien gevuld Hoe schrijf je gevulde koek? 'Pielemòppe (40%)

Gevulde koeke (44%)

Stukkien gevuld (16%)

Enquete poll Wat is de juiste spelling van nieuwsgierig? Ni'jsgierig

Nijskierig

Ni'jskierig Wat is de juiste spelling van nieuwsgierig? Ni'jsgierig (12%)

Nijskierig (16%)

Ni'jskierig (71%)

Enquete poll Hoe schrijft een Kampereilander hazelnoot? Azelneute

Azeneute

Oâzelneute Hoe schrijft een Kampereilander hazelnoot? Azelneute (54%)

Azeneute (5%)

Oâzelneute (41%)

Enquete poll Hoe noem je een politieagent in het Kampers? Kraaie

Foemel

Skeerboas Hoe noem je een politieagent in het Kampers? Kraaie (83%)

Foemel (2%)

Skeerboas (15%)

Enquete poll Wat is de goede spelling van molen? Meulen

Meule

Meul'n Wat is de goede spelling van molen? Meulen (0%)

Meule (33%)

Meul'n (68%)

Antwoorden

Een gevulde koek is een 'pielemòppe.

Nieuwsgierig schrijf je als ni'jskierig.

Azelneute is de spelling van hazelnoot op het Kampereiland. In Kampen en Kamperveen wordt azeneute geschreven.

Een politieagent is in het Kampers een kraaie.