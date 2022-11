Waterballet in Kampen na gesprongen leiding: ‘We kunnen niet douchen en geen koffie zetten’

Miljoenen voor nieuwe spoorlij­nen en wegen voor ontslui­ting woningbouw­pro­jec­ten in Overijssel en Gelderland

Nieuwe spoorlijnen, stations, wegen en fietssnelwegen in het hele land krijgen een financiële injectie van het Rijk en de provincies. In totaal gaat het om 13 miljard euro, waarvan miljoenen euro’s ook terecht komen in Overijssel en Gelderland.

14 november