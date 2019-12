Waterschap oefent in IJsselmuiden: wat te doen bij hoog water?

Is de dijk langs de IJssel bij IJsselmuiden doorgebroken? Daar lijkt het deze week wel een aantal keren op, gezien het water langs de waterkering en het aantal actieve mensen in de omgeving. Toch hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken: Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt deze week een aantal trainingsdagen voor medewerkers, zodat er goed wordt omgegaan met de dreiging van hoogwater.

De trainingen worden gehouden in en rond het dijkmagazijn op het bedrijventerrein Zendijk in IJsselmuiden. ,,De faciliteiten zijn hier goed’’, zegt specialist Freddie Schutte van het waterschap. ,,Dat doen we inmiddels al een aantal jaren zo. We nodigen de medewerkers uit om hierheen te komen.’’ Hij geeft zelf ook trainingen aan de circa honderd aanwezigen deze week.

Voorkomen

De oefeningen zijn vooral bedoeld om hoogwater het hoofd te kunnen bieden. ,,We hebben bij het waterschap ook een taak als dijkwacht. Je moet weten wat je kunt doen’’, zegt woordvoerder Klaas Jansen.

Zijn collega Schutte vult aan: ,,We hebben altijd in december een vaardigheidstraining. Dat bestaat uit een les theorie in de morgen en ’s middags een praktijkgedeelte. Het gaat over de dreiging van hoogwater, uiteindelijk wil je de dijk zo lang mogelijk in stand proberen te houden. Voorkomen dat er iets kan gebeuren.’’

Gedurende de middagen wordt langs de IJssel de oefening ‘flood defender’ gehouden. ,,Dat is dit jaar nieuw. We werken met een mobiele waterkering. Het is allemaal van kunststof. Zo kunnen we het beste kijken hoe we water kunnen tegenhouden. En dat lukt best aardig tot nu toe’’, meldt Schutte tevreden.