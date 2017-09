Waterschap tevreden over hoogwateroefening Deining en Doorbraak

Volgens Jan Dirk van der Borg, crisiscoördinator bij het waterschap, was deze oefening nodig om te kijken hoe de situatie van de dijken langs de IJssel is. ,,We wilden met andere waterschappen en partners kijken hoe we een hoogwatersituatie het hoofd kunnen bieden als zo'n dreiging er zou komen. We kunnen wel zeggen dat we het goed weten, maar we wilden het ook laten zien.''

Er is inmiddels al begonnen met het evalueren van deze oefening. Van der Borg: ,,We zijn absoluut tevreden, er is met veel enthousiasme gewerkt aan de opdracht.'' Bij de oefening werd gebruik gemaakt van een zogeheten scan eagle. Dit is een drone die over de dijken vliegt en kijkt of er scheuren of andere schade aan die dijken is. ,,Die informatie wordt dan naar ons kantoor doorgestuurd en vervolgens ondernemen wij actie.''

Anderhalf jaar

Het was volgens de crisiscoördinator een hele klus om deze oefening mogelijk te maken. ,,Het is voor het eerst dat we zo'n grote oefening hebben gehouden. We zijn anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereidingen, mede door de vele partners die meededen.''

Een soortgelijke oefening gaat er binnenkort dan ook niet komen, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. ,,Als ik het enthousiasme zie, dan gaat dat zeker nog een keer gebeuren. Het is goed om dit vaker te doen.''