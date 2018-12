‘We Gaan Ze Halen’-actievoerders uit Hardenberg en Zalk gaan ondanks pech met bus gewoon verder

Henny van der Heide uit Hardenberg is de vrouw van Peter van der Heide, die op weg is naar Griekenland. Zij vertelt over het avontuur tot nu toe, van haar man en pakweg vijftig anderen. ,,Na de start begaf de bus, die bestuurd werd door onder anderen Arie Boxhoorn uit Zalk, het al snel na de start in Utrecht. Het is tenslotte ook al een oude bus. Bij Eindhoven viel de bus al stil. Hij is gemaakt, waarna de reis is voortgezet. Maar ergens in Duitsland, stopte de bus er weer mee. Toen vonden de reizigers het welletjes. Dat schoot natuurlijk niet op, waarna is besloten de reis voort te zetten zonder bus, met alleen auto's. En met de bedrijfsbus van mijn man.’’

Oostenrijk

Zaterdagochtend was de karavaan gevorderd tot Oostenrijk. De uiteindelijke bestemming is Athene in Griekenland. Op een groot plein in de Griekse hoofdstad willen de Nederlanders op kerstavond aandacht vragen voor het lot van de vele - vooral Syrische - vluchtelingen die in Griekenland onder slechte omstandigheden, geen kant op kunnen. Henny van der Heide: ,,Natuurlijk beseffen de deelnemers aan de reis ook wel dat het niet zo gemakkelijk is vluchtelingen mee te nemen van daar naar hier. In die zin is de naam van de actie een beetje ongelukkig gekozen. Mensensmokkel is het laatste waar ze aan denken. Het belangrijkste doel is vooral aandacht voor de situatie van de vluchtelingen vragen, voorkomen dat ze worden vergeten. Zeker in deze tijd van Kerstmis. En we hebben gekregen dat de overheden van Griekenland en Nederland al contact hebben gehad over onze actie, dus in die zin is er al iets bereikt.’’