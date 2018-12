We Gaan Ze Halen verlaat Griekenland ‘strijdbaar en vastberaden’ na mislukte poging om 150 vluchtelingen mee te nemen

videoEr hadden zo’n 150 vluchtelingen moeten instappen, maar de passagiersstoelen in de auto’s van de groep We Gaan Ze Halen terug naar Nederland blijven leeg. Erg teleurgesteld zijn de actievoerders niet. ,,We hebben de situatie in Griekenland op de kaart gezet’’, laten Gea Overweg en Jaap Boersma uit IJsselmuiden woensdag vanuit de auto weten.

Boersma en Overweg rijden woensdagochtend ‘vastberaden en strijdbaar’ weg uit Griekenland, na de mislukte poging om 150 vluchtelingen mee terug te nemen. Het tweetal behoorttot een groep van zo’n vijftig actievoerders uit onder meer Kampen, Hardenberg en Zalk, die maandag met zo’n 25 auto’s in Athene arriveerden. De bedoeling was om vluchtelingen op te pikken en mee te nemen naar Nederland.

Geen teleurstelling

Ze kregen pas maandag, toen ze al bij het Griekse parlement stonden, te horen dat er geen vluchtelingen in de auto’s mee terug mochten. Ze overhandigden die dag een brief aan een woordvoerder van de regering. ,,Of we teleurgesteld zijn? Nee. We hebben bereikt wat we wilden: de situatie van vluchtelingen in Griekenland beter op de kaart zetten. We hebben met deze actie enorm veel aandacht gekregen, zowel van Nederlandse als internationale media. Iets bijdragen aan bewustwording is goed gelukt, daar zijn we best blij mee.’’



Bij de demonstratie waren in totaal zo'n honderd mensen. ,,We stonden met zo’n vijftig Nederlanders voor het parlement. We hebben in het Engels liederen gezongen voor de vluchtelingen, er keken vele Grieken en vluchtelingen toe.’’

Verwachtingsmanagement

Dat het moeilijk zou worden om hun doel te bereiken, hadden ze van tevoren wel ingeschat. De Griekse regering moest daarvoor 150 vluchtelingen van reisdocumenten voorzien. ,,We hebben met alle deelnemers vooraf flink aan ‘verwachtingsmanagement’ gedaan', zegt Overweg. De actievoerders raakten in gesprek met een woordvoerder van de regering en al snel bleek dat hun eis niet ingewilligd kon worden. ,,We bleven hopen, tot het allerlaatste moment hielden we de optie open om toch nog mensen mee te kunnen nemen.’’

Aan lot overgelaten

Boersma en Overweg spraken in Athene met diverse vluchtelingen, voor sommigen konden ze toch nog iets betekenen. ,,We hebben een gehandicapte jongen van een jaar of twintig ontmoet met zwaar hersenletsel. Hij is compleet aan zijn lot overgelaten door de Griekse regering. Een jong stel met een klein kind heeft zich over hem ontfermd, zodat hij niet langer op straat hoeft te leven. Ze slapen nu met z’n allen in een kleine ruimte. We hebben hem kunnen koppelen aan een Nederlandse organisatie hier, net als een aantal anderen. ’’