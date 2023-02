Wederom gedoe rond vergunning voor Hanzepaviljoen in Kampen: ‘Niet bang voor schadeclaim’

met video Als zelfs ‘kiezel­steen’ van kunststof is, hoe kan IJssel dan in 2030 vrij van plastic zijn?

Flesjes, verpakkingen, piepschuim. De hoeveelheid plastic afval in de IJssel is schrikbarend groot. Reden voor overheden, bedrijven en natuurbeheerders om in actie te komen. Zij willen dat de rivier in 2030 plasticvrij is. Een flinke klus, laat schoonmaakvrijwilliger Peter Adema zien.

2 februari