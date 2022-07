Weegenaar, Hagen en Mourik bespelen het orgel van de Bovenkerk in Kampen

Vrienden­groep nam twee broers te grazen tijdens carbid­schie­ten in Kampen, rechter geeft taakstraf­fen

Vier jongemannen uit een vriendengroep in Kampen hebben werkstraffen gekregen, omdat ze op oudejaarsdag in 2019 twee oudere mannen, broers van elkaar, hebben mishandeld. Een van de slachtoffers is geschopt en geslagen, ook toen hij al op de grond lag. Hij liep zwaar letsel aan zijn hoofd op: een hersenbloeding en hersenschudding.

