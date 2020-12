Weer bij biodiesel-fraude betrokken bedrijf failliet: het Kamper Bontraco

Bontraco is officieel een handelsonderneming gevestigd aan de Installatieweg, op het grote bedrijventerrein van Kampen. Het is een dochteronderneming van BC Beheer, ook in handen van Cees B. Daar vallen ook De IJszaak BV in Harderwijk en De Frietzaak Kampen, aan het eind van de Oudestraat in Kampen onder.

Fraude biotickets

Cees B. is vorig jaar veroordeeld tot 20 maanden cel voor het vervalsen van zogeheten biotickets; een ticket is een bewijs van het in het vervoer brengen van een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie. Biodiesel Kampen zat medio 2012 in geldnood en is toen fors meer biotickets vooruit gaan verkopen dan waar het biodiesel voor kon leveren; dat mag niet. Er volgt nog hoger beroep in die zaak. Een tweede strafzaak tegen B,. voor een nog grotere biodieselfraude is nog in voorbereiding. Overigens is Biosdiesel Kampen vorig jaar na het faillissement overgenomen door Sunoil BV, nu ook onderwerp van een onderzoek naar biodieselfraude.