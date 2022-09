Wéér boeteregen door bestuurders met mobiel in de hand op N50: ‘Mensen ervaren het toch als een saaie weg’

UpdateDe politie had nog zo gehoopt dat mensen zich zouden bedenken voor ze hun telefoon pakken onder het rijden. Maar een week nadat de politie schrok van het resultaat van een controle op de N50, was het donderdagmiddag op dezelfde weg weer raak. Nu ging het om nog meer boetes.

Vorige week hield de politie rond dezelfde tijd een controle op ‘afleiding’ op de N50 bij Kampen. Daarbij werden 55 bestuurders op de bon geslingerd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Die controle herhaalde de politie donderdagmiddag tussen 14.30 en 18.00 uur. Daarbij passeerden 59 bestuurders met de mobiel in de hand. Omdat er maar op één rijrichting gecontroleerd werd, lag het aantal overtreders vermoedelijk hoger.

‘Lange saaie weg’

Oneindig vaak is er gewaarschuwd voor de gevaren van niet-handsfree bellen, appen of sms’en. En dat is niet voor niks, stelt Marc Woortmeijer, coördinator Team Verkeer Zwolle. ,,Afleiding is één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Vaak gaat het mis wanneer mensen niet geconcentreerd beide handen aan het stuur houden.”

Dat juist de N50 veel bekeuringen oplevert, verbaast hem niet. ,,Het is lang recht stuk, veel mensen ervaren dat toch als een saaie weg.” Volgens Woortmeijer zou het aantal prenten dan ook veel lager liggen als de controle in de binnenstad van Zwolle wordt uitgevoerd ,,Dan moeten bestuurders echt alert zijn en goed opletten.”

Lage pakkans

Hogere boetebedragen, strenger straffen: de roep om meer maatregelen is groot. Toch is dat niet de oplossing, denkt Woortmeijer. ,,De pakkans is nu niet erg hoog. Automobilisten kunnen vrij gemakkelijk hun telefoon even ongezien vasthouden.”

Recidiveregeling

Wie binnen vijf jaar een tweede keer veroordeeld wordt voor hetzelfde vergrijp, kan fluiten naar het roze pasje. Dat wordt ongeldig verklaard. De bestuurder moet zowel het theorie- als praktijkexamen opnieuw doen en een speciale CBR-cursus volgen. Naast het vergroten van de pakkans, heeft Woortmeijer nog een idee om de telefoons uit het verkeer te weren. ,,Voor zware overtredingen, zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs, geldt een recidiveregeling. Misschien werkt zoiets ook heel goed voor dit soort overtredingen.”

Hardleers

De beruchte weg tussen Hattemerbroek en Emmeloord leverde al vaker een karrenvracht aan boetes op. In april werden 86 bestuurders betrapt op het vasthouden van hun telefoon en op 3 juni kregen 80 mensen een bekeuring voor hetzelfde vergrijp. Op 1 september werden 55 mensen bekeurd voor rijden met de telefoon. Al die eerdere controles bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat de politie op dit stukje weg al voor meer dan 100.000 euro aan belboetes heeft geïnd. De boete voor rijden met de telefoon in de hand is namelijk fors: 350 euro.

De politie heeft aangekondigd binnenkort weer controles uit te voeren op afleiding.

