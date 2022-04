Weer botsing op N50: automobilist klapt op auto voor hem en raakt gewond

Op ongevallenweg N50 bij Kampen is vrijdagmiddag wederom een automobilist gewond geraakt. De bestuurder botste in een file op de auto voor zich. De automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde net na de afrit Kampen-Zuid in de richting van Emmeloord. De botsing gebeurde in een file die was ontstaan door een pechgeval verderop. In de staart van de file botste de bestuurder van een Fiat op de Tesla voor hem. Hij raakte hierbij gewond, de Tesla-bestuurder bleef ongedeerd.

De N50 was vanwege het ongeval enige tijd in de richting van Emmeloord afgesloten. Ook op de rijbaan in de richting van Emmeloord slipte het dicht. Dit had in beide richtingen filevorming tot gevolg. Beide betrokken voertuigen zijn afgesleept.

Het is niet de eerste keer deze week dat er een ongeval gebeurt op de N50. Dinsdagmiddag ging het voor de zoveelste keer gruwelijk mis op de provinciale weg. Bij een aanrijding kwam een 34-jarige vrouw uit Kampen om het leven. In de auto zaten ook twee kinderen die bij het ongeval gewond raakten. Een van de kinderen is later aan de verwondingen overleden.