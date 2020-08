Weer horecagelegenheid aan de Plantage in Kampen gesloten vanwege overtreden coronaregels

Twijfels over ventilatie; deel Kamper sportzalen later open

17 augustus Bijna alle sportzalen in Kampen blijven de komende dagen nog dicht omdat er twijfels zijn over de effectiviteit van de ventilatiesystemen. In verband met de dreiging van het coronavirus zijn de eisen voor dit soort installaties onlangs aangescherpt. Daarom wil Kampen eerst een test gaan doen.