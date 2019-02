Weer inbraak bij aardbeienkweker Kalter: derde keer in 1,5 jaar

Winkelkarretje

Bij Kalter waren de dieven vooral op zoek naar geld, zegt mede-eigenaar Annet Kalter aan de telefoon. ,,Het is al de derde keer in anderhalf jaar. Vorige week was een ander groot bedrijf nog aan de beurt. De buit is minimaal, het is vooral schade aan het pand. Ze hebben alles op de grond gegooid, dingen kapotgetrokken. Zo ging het de vorige keren ook. Ze zijn dit keer via een kas binnengekomen. Eerder gebeurde dit via een wc-raam dat we daarna gebarricadeerd hebben, de tweede keer hebben ze een roldeur ingegooid. We hebben sindsdien meer verlichting. Je kunt niet alles in de spotlights zetten, dan denken mensen weer dat de Koekoek in brand staat. Het houdt een keer op. Moet je er dan een hek omheen zetten!? Als ze erin willen, komen ze er toch wel in.”