Weer onrustig op Urk: twee aanhoudingen voor afsteken vuurwerk

Kamper slachtof­fers toeslagen­af­fai­re versneld uit de financiële ellende

In een poging het vertrouwen in de overheid nog enigszins te herstellen gaat Kampen versneld slachtoffers van de Toeslagenaffaire helpen. Nog voordat de landelijke ‘Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’ in werking treedt, worden de schulden kwijtgescholden die 58 inwoners bij de gemeente hebben opgelopen.

9 november