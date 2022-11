Wéér wachten op aanpak beruchte N50 bij Kampen: ‘Hoeft toch geen half jaar te duren?’

7 vragen PAS-mel­ders voor dummies: wat is hier eigenlijk aan de hand?

Boeren en bedrijven die buiten hun schuld om geen volledige natuurvergunning hebben, worden PAS-melders genoemd. Zij kunnen te maken krijgen met hoge dwangsommen als ze hun veestapel niet op tijd verkleinen. Dit is het probleem in een notendop, maar hoe het zit het precies? En waarom zijn de zorgen in Overijssel zo groot?

24 november