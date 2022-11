Wéér wachten op maatregel die beruchte N50 bij Kampen veiliger maakt: ‘Hoeft toch geen half jaar te duren?’

zeilen Niels Broekhui­zen bereikt de top-10 bij het EK zeilen: ‘Het stapje naar de echte top is nog best groot’

Zeiler Niels Broekhuizen is als tiende geëindigd bij het EK in de ILCA7-klasse voor de kust van het Franse Hyères. De Kampenaar liet zich het hele toernooi zien in de top van het veld, maar zakte terug in de laatste race.

22 november