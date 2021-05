Weg- en brugproject N307 Roggebot-Kampen ondervindt weinig weerstand meer

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, probeerde tijdens een rechtszaak over het projectplan N307 Roggebot-Kampen een paar misverstanden weg te nemen. Zoals het misverstand dat At Sea langere periodes via de route Kampen-Roggebot onbereikbaar zou zijn. Het strandpaviljoen blijft sowieso via Elburg bereikbaar, maar dan doe je er per auto 20 minuten langer over.

Via de Roggebotbrug duurt het nu tien minuten en dat zal op twee weekenden na zo blijven. Want op die weekenden ligt de brugverbinding er even uit, omdat Rijkswaterstaat dan de oude brug door een nieuwe vervangt. ,,En bij het aanknopen van de nieuwe N 307 met de N306 zal er een vertraging van een minuut optreden’’, aldus de woordvoerder. Wat At Sea er van vindt werd niet duidelijk. Want het strandpaviljoen liet tijdens de rechtszaak verstek gaan.

Kanovereniging

Verder bleek dat Kanovereniging Skonenvaarder haar beroep had ingetrokken. En de laatste bezwaarmaker tegen het vernieuwingsplan voor N307 tussen Roggebot en Kampen heeft begin deze maand zijn woning langs de N307 ter hoogte van de Buitendijksweg verkocht. Daarmee lijkt de kans groot dat de Raad van State voormalig eigenaar Ton Kruithof uit Wapenveld niet langer als belanghebbende ziet en niet meer inhoudelijk op zijn bezwaren ingaat.

Volgens Kruithof, die wel present was in Den Haag, is hij nog wel degelijk belanghebbende, omdat hij de nieuwe eigenaar heeft beloofd de rechtszaak door te zetten. Kruithof vindt dat Rijkswaterstaat te weinig maatregelen neemt om de verkeers- en geluidsoverlast van de N307 ter hoogte van diens voormalige woonpand. De Wapenvelder vindt het vreemd dat zijn buurman ten zuiden van de N307 wel compensatie krijgt en hij niet, alleen maar omdat de weg een paar meter naar het zuiden wordt verschoven.

Het is de vraag of de Raad van State daar in de uitspraak nog inhoudelijk op in zal gaan. Zo niet, dan zal de hoogste bestuursrechter het projectplan hoogstwaarschijnlijk goedkeuren en kan de rijksdienst aan de slag. Uitspraak binnen enkele weken.