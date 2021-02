Weg rondom voormalige glashandel in Kampen afgesloten

De voormalige glashandel staat op instorten, en met name bij een harde wind uit het oosten kunnen delen van het dak of de voorgevel naar beneden komen. Met de verwachte harde wind is het volgens de gemeente nodig veiligheidsmaatregelen te treffen. De weg is voor al het verkeer dicht.

Omleiding

Het verkeer dat vanaf de stadsbrug via De la Sablonièrekade aan komt rijden, wordt omgeleid via de Vloeddijk. Vanaf de andere kant kan het verkeer linksaf de Graafschap op, om ook via de Vloeddijk weer op De la Sablonièrekade uit te komen.

Hoelang de weg dicht blijft, is nog niet bekend. ‘De verwachting is dat als de wind in kracht afneemt en de staat van het pand niet is verslechterd, de wegafsluiting opgeheven kan worden. Dat gebeurt zo gauw dit kan’, schreef de gemeente Kampen gisteren in een brief naar omwonenden.

Volledig scherm Verkeer dat vanaf de Stadsbrug komt, wordt via de Vloeddijk omgeleid. © Foto Freddy Schinkel