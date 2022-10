Weg uit de Vijverhof, maar waar moet Jan (82) uit Kampen dán heen? ‘Onder een brug kan ook niet’

Dat Jan van der L. zijn aanleunwoning in woonzorgcentrum de Vijverhof in Kampen uit moet, daar zijn de partijen het wel over eens. Maar hoe snel, of hij daarbij ook een gebiedsverbod moet krijgen én of de 82-jarige Kampenaar een schadevergoeding moet betalen aan IJsselheem, daarover verschillen de meningen. Vandaag stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank. Overigens zonder Van der L. zelf, die zit namelijk in de cel.