Weg van de keukentafel: gezamenlijke werkplek voor ZZP’ers in Ondernemershuis Kampen

Na bijna een jaar lobbyen en organiseren startte gisteren het Ondernemershuis Kampen. De eerste verzamelplek voor zzp’ers, aan de rand van de Kamper binnenstad. ,,Thuis is er altijd nog van alles te doen”, weet marketeerster en bladmanager Mariska van Woerden van o.a. het blad Bijzonder Kampen. ,,De was opvouwen, dat soort dingen. Allemaal afleiding. Daarom zit ik hier nu.”

En dat ‘hier’ is het Ondernemershuis Kampen, dat maandagmiddag officieel werd geopend aan de Cellebroedersweg 7A. Oorspronkelijk het domein van grafisch ontwerper Peter Slager, maar die had ruimte over. ,,Ik ben afgeschaald qua werknemers, dat wilde ik niet meer”, vertelt Slager. ,,Ik heb ontdekt dat ik geen manager ben.”

Gezamenlijke werkplek

Slager kwam in contact met Mark Bergsma van websitebouwer WeComm, die al langer rondliep met het idee om een gezamenlijke werkplek voor ZZP’ers te beginnen. ,,Ik zat in een kantoor aan de Hofstraat, maar daar zit je dan toch alleen”, weet Bergsma. ,,Zodoende ben ik vorig jaar zomer begonnen met een inventarisatie naar de behoeften van kleine zelfstandigen voor dit soort werkplekken. Daar is dit uitgekomen”, blikt hij om zich heen in het kantoor aan de Cellebroedersweg.

Weg van de keukentafel

Het is sinds deze week voor één dag per week het onderkomen ook van de ‘Raedtwinkel’ van Remco te Winkel die ook al weg wilde van de keukentafel. ,,Mijn vrouw had zoiets van; ga maar!”, lacht Te Winkel om de vraag waarom hij hier kantoor gaat houden. ,,Maar serieus; ik wilde ook graag buiten de deur werken. Ik ondersteun bedrijven, geef organisatieadvies. Vaak doe ik dat in de Randstad, maar ik wil ook meer werken aan m’n lokale contacten. Daar is dit prima voor.”

‘Thuis klanten ontvangen is niet ideaal’

Ook Reinier van Belle heeft een plek gevonden in het Ondernemershuis met zijn OAMKB Administratiekantoor. Ook hij wilde ‘weg van de keukentafel’ en zal nu naar verwachting en dag of drie per week kantoor houden aan de Cellebroedersweg. ,,Thuis je klanten ontvangen is niet ideaal, zeker niet omdat het om financiële en dus persoonlijke dingen gaat”, weet de administrator. ,,Hier is dat beter”, zo wijst hij naar een aparte ruimte. ,,Ik kan met mijn klanten ook daar gaan zitten, in die vergaderruimte. De deur die ervoor moet, komt er nog in trouwens.”

Het zal wel even wennen zijn, erkent Reinier van Belle – opeens weer collega’s hebben die je ’s morgens moet begroeten. ,,We gaan zien hoe het werkt.” De zes ‘bewoners’ van het Ondernemershuis die elkaar op zijn gaan zoeken hopen op de voor een ondernemer magische begrippen als synergie en samenwerking. Enige opoffering kan initiatiefnemer Mark Bergsma niet worden ontzegd. ,,Aan het einde van de dag maak ik hier zelf schoon.”

De zes ZZP- ‘bewoners’