Weinig belangstelling voor discussie over boodschappen doen op zondag in Kampen

Daar waar de zaal in de kazerne was voorbereid op wel honderd man of meer, kwamen er maar circa 25 ‘gewone’ Kampenaren opdagen om hun mening te geven over de zondagsopening- of sluiting van supermarkten. ,,Komt misschien ook omdat er voetbal is vanavond’', blikt Michael Bres van de werkgroep om zich heen.