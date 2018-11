Weinig weerstand tegen ozb-verhoging niet-woningen in Kampen

Forse verhoging van ozb voor niet-woningen ligt gevoelig in Kampen, maar stuit niet op grote weerstand. Alleen VVD en SGP zijn faliekant tegen het collegevoorstel en pleiten voor een trendmatige verhoging van een paar procent.

Bij de algemene algemene beschouwingen maandagavond, over de begroting van volgend jaar, stelde het de fractie van het CDA in Kampen voor een uitzondering te maken voor sportverenigingen. ,,De rek is er uit”, vindt fractievoorzitter Jan Marskamp. De PvdA opperde om dan ook maatschappelijke organisaties en muziekkorpsen buiten schot te houden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan stemt het CDA overigens niet tegen het voorstel. ,,We worden er niet vrolijk van, maar vinden het ook niet onverantwoord.”

De ChristenUnie wil liever niet verder kijken dan twee jaar, al gaat het om een plan met een stijging van ozb in vier jaar. ,,Laten we halverwege nog eens kijken waar we op uitkomen. In eerste instantie gaat het om een kleine verhoging”, vindt Jan Willem Schutte. ,,Die is terecht omdat daar ook forse investeringen in het bedrijfsleven tegenover staan.” GroenLinks is het daarmee eens. ,,De ozb voor niet-woningen is nu te goedkoop terwijl woningeigenaren in Kampen al wel een normaal tarief betalen.”

Kampen hanteert nu een ozb-tarief voor niet-woningen dat tot de laagste behoort van heel Nederland. Het college wil het percentage in vier jaar tijd optrekken tot een ‘aanvaardbaar’ niveau. De eerste twee jaren met tien procent, gevolgd door twee keer acht procent per jaar. Volgens de coalitiepartijen CDA, GBK, GroenLinks en ChristenUnie is verhoging nodig om voorzieningen op peil te houden. De maatregel zou in 2019 287.000 euro opleveren, vier jaar later gaat het jaarlijks om 1,2 miljoen.

SGP en VVD zijn faliekant tegen. De verhoging treft vooral kwetsbare groepen, zoals verenigingen, dorpshuizen en land- en tuinbouwbedrijven, vindt de SGP. Alleen met een trendmatige verhoging kan de partij akkoord gaan. ,,Het is toch niet uit te leggen dat we alleen maar verhogen omdat anderen dat ook doen”, verklaarde fractievoorzitter Klaas van der Kolk. Voor de VVD is een verhoging van vijf procent in de eerste twee jaren acceptabel, gevolgd door een stijging van twee keer twee procent.