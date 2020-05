Weinig zorgen op druk Kamper strandje

Met zijn naam in de krant hoeft hij niet, maar zijn mening over de coronadreiging is helder. ,,Kent u Luther? Die zei al; als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten. Zo denk ik er ook over.’’

Volle bermen

Niet alleen op het strand, ook in de stad zelf is het druk maar dan vooral bij de ijsjeswinkels. Bij ijssalon Marena staat een rij geduldige te wachten op hun beurt. ,,Wachttijd is ongeveer een kwartier’’, weten ijsliefhebbers te vertellen die met een ijsje de ijssalon verlaten.

Bij het strand tegenover de stad aan de IJsselmuider kant van de IJssel is het topdrukte; de fietsen blokkeren hier zo ongeveer het fietspad en ook hier liggen grote groepen in het gras of nemen een duik in het water. Opmerkelijk; ook hier staat een felgeel bord met coronawaarschuwingen, maar hier wordt gerept van maximaal 2 personen samen. Dat verbod heeft ook Maarten van Ittersum wel gezien, maar echt zorgen maakt hij zich niet. ,,Ik zit daar met twee vrienden’’, wijst hij verderop op het strand. ,,Ja, we zitten wel anderhalve meter uit elkaar. Maar echt zorgen maak ik me niet. Hier zijn veel jongeren, ik ben 29. Als ik ergens in de veertig was zou ik me eerder zorgen maken.’’