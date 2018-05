Welles-nietesdiscussie dreigt over camera's bij station Kampen Zuid

Najaar

Nu is het mei en ligt er geen voorstel. Een reden is dat het onderzoek nog niet is afgerond. Kampen wil nog met NS en ProRail spreken over het verbeteren van het veiligheidsgevoel en welke rol cameratoezicht daarin kan spelen. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht.

Nut

Uit politiecijfers blijkt dat de stationsomgeving veilig is. In hoeverre is het proportioneel om - voor tienduizenden euro's - twee camera's te plaatsen? Zeker nu in de omgeving in rap tempo wordt gebouwd. Gesuggereerd wordt dat het wellicht verstandiger is om voor één of twee jaar camera's te huren in plaats van aankoop voor langere termijn.