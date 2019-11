Werk aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen loopt fors uit door tegenslagen

Geen tbs voor schizofre­ne man uit Kampen die gezin en zorgbege­lei­der bedreigde

17:22 Een 34-jarige Kampenaar die via Facebook meerdere personen met de dood bedreigde, is ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank achtte de bedreigingen bewezen en laat de man voor een jaar opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Justitie had tbs geëist.