Werk aan Ketelbrug eerder afgerond: Topdrukte en lange files op omleidingsroutes voorbij

volleybal Voortbe­staan topvolley­bal hangt bij Reflex aan een zijden draadje: ‘Zeven spelers, dat is gewoon niet genoeg’

Reflex is er niet in geslaagd om de cruciale wedstrijd tegen hekkensluiter Huizen 2 in winst om te zetten. Na matchpoints tegen in de derde set werd er alsnog een belangrijk punt in de wacht gesleept (2-3). Of dat genoeg is voor handhaving in de topdivisie, moet volgende week blijken. Ondertussen rijst de vraag of er überhaupt nog toekomst is voor het topvolleybal in Kampen.