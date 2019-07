Werkstraf en tienduizenden euro’s betalen voor malafide autohandelaar in IJsselmuiden

Net gesloten rond paupervil­la in Kampen

23 juli Over het dak van de in de volksmond geheten ‘glasfabriek’ aan de Boven Havenstraat is een net gespannen om te voorkomen dat onderdelen van het zwaar vervallen pand af waaien. Een ingenieursbureau deed in opdracht van de gemeente, eigenaar van het pand, onderzoek naar de staat van het gebouw en constateerde dat er risico was voor afwaaiende onderdelen van het dakbeschot, de dakbedekking en/of glas.