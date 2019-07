Werkstraf geëist tegen autoverkopers uit IJsselmuiden die kilometertellers terugdraaien

Het wemelde op de site van radar.avrotros.nl in 2011 van klachten tegen het voormalige autobedrijf van Jan S. in IJsselmuiden. De voornaamste boodschap: koop geen auto’s bij S. Autokopers beklaagden er zich onder meer over dat kilometerstanden achteraf fors teruggedraaid bleken.

Ruim acht jaar later moeten de 52-jarige S. en zijn toenmalige werknemer Gerwin P. uit Nunspeet (40) zich voor de rechter verantwoorden wegens oplichting. Na de eerste aangifte in maart 2011 is de politie een uitgebreid onderzoek gestart, dat veel vertraging opliep, zo blijkt bij de rechtbank in Almelo waar het duo terecht staat. Het onderzoek begon met een vrouw die 10.000 euro had betaald voor een auto met een kleine 21.000 op de teller. Bij een onderhoudsbeurt door een officiële dealer bleek bij het uitlezen van de gegevens dat dit zeker een ton te weinig was.

Teruggedraaide teller

De teller moest op een of andere manier zijn teruggedraaid. Na een rechtszaak is S. gedwongen geweest de auto terug te nemen, maar hij verkocht dezelfde auto, met alweer een verkeerde kilometerstand, weer door. Zo kwamen er in de loop der tijd meer aangiften binnen, waar de politie haar tanden op stukbeet. S. zegt een handelaar te zijn, die auto’s aangeboden krijgt en uit Duitsland haalt. Handelaars maar ook particulieren meldden zich voor aantrekkelijke occasions, met relatief weinig op de teller. De handelaar zegt niks te weten van teruggedraaide kilometers: hij had er geen verstand van. De prijs, die bepaalde hij ‘op zijn gevoel’. ‘Ik kocht en verkocht alleen maar. Ik kan niet lezen en schrijven, ik ben ook niet technisch, het was gewoon handel.’

Ook P. was zich van geen kwaad bewust. Hij was in dienst van de ander als een soort van manusje van alles. Haalde in opdracht auto’s uit Duitsland, ging ermee naar de Rijksdienst voor wegverkeer als ze verkocht werden, poetste eventueel, verwisselde eens een band of veegde het bedrijfsterrein in IJsselmuiden aan. De politie heeft uiteindelijk van 24 verkochte auto’s kunnen traceren dat er met de kilometerstand is geknoeid, door de geschiedenis van de auto te traceren. Dat kon gaan om een oorsprong in België of Frankrijk, via een handelaar in Duitsland, naar het bedrijf in IJsselmuiden.

Aangifte

Tien kopers hebben aangifte gedaan. ‘De politie is wel erg actief geweest’, smaalde de voormalige handelaar. Een agente belde kopers namelijk met de mededeling dat er wat mis kon zijn met hun auto. De voormalige IJsselmuidenaar was zelf ‘te goed van vertrouwen’, zoals hij het noemde, ten opzichte van zijn leveranciers. Waardoor hij zwaar in de problemen is geraakt. Door de aangiften heeft de bank zijn vertrouwen opgezegd. De handelaar is zijn bedrijf kwijt en heeft geen vast adres meer. Hij zwerft wat hen en weer tussen vrienden en bekenden.

De officier van justitie houdt beide mannen in gelijke mate verantwoordelijk voor de oplichting en eiste tegen hen een werkstraf van 180 uur en negen maanden cel voorwaardelijk. Daarbij zouden ze 42.700 euro moeten ophoesten: zijn geld dat ze met misdaad hebben verdiend.