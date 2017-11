Wethouder Kampen merkt hoe lastig kapotte parkeerautomaat is

's-Heerenbroek voelt zich machteloos tegen bouwplan

10:50 Wat nu? Het is de vraag van de dag in een teleurgesteld 's-Heerenbroek. ,,We ervaren het machteloze gevoel van een dorp tegen plannen van een grote stad; David tegenover Goliath", aldus Dorpsbelangen-bestuurslid Jacolien van de Wetering.