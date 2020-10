Wethouder Kampen zegt er komt een coronateststraat, maar de GGD weet van niets

Kampen verwacht 300.000 euro extra kwijt te zijn aan zwembad

30 september Zwembad De Steur in Kampen openhouden gaat vermoedelijk jaarlijks tot 300.000 euro duurder worden dan nu het geval is. Volgens wethouder Geert Meijering is het handhaven van de openingstijden en de personele bezetting onder de huidige voorwaarden ‘geen haalbare kaart’.