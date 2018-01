Wethouders trekken boetekleed aan na belastingsoap in Kampen

De paniek ontstond door de datum van invoering. In de week voor Kerst meldden Meijering en Spaan dat in 2018 toeristenbelasting wordt geheven. Eigenaren van hotels en bed & breakfasts raakten in paniek. Zij wisten niets van de belasting en het nieuwe jaar was nog maar een week weg. Enkelen namen contact op met gasten die al geboekt hadden om hen te wijzen op de extra factuur van 1 euro per persoon per nacht.

Toeristenbelasting

Wethouder Meijering: ,,Er is besloten om in 2018 toeristenbelasting te gaan heffen. Wij wilden met ondernemers in gesprek over hoe dat het beste kan gebeuren. Het was niet onze intentie om direct op 2 januari iedere gast in Kampen te laten betalen, maar dat is wel zo overgekomen bij de ondernemers. Wij hadden dat beter moeten uitleggen, zodat de ontstane paniek niet nodig was. Daar voelen Spaan en ik ons verantwoordelijk voor."