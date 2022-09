Wezenberg viert – alsnog – jubileumfeest

In mei 2020 zou de Wezenberg Groep het 75-jarig bestaan groots vieren, zo was de bedoeling. ,,Samen met Kom in de Kas”, weet directeur Benny Wezenberg (73) nog over het festijn dat toen dankzij corona niet doorging. ,,Maar ik heb een goede vriend in Duitsland en die zei: 77 is ook een mooi getal.” Daarom zette het bedrijf zaterdag de deuren aan de Spoorstraat in IJsselmuiden open voor bezoekers, voor een kijkje voor en achter de schermen van het in 1945 opgerichte bedrijf.