Wie heeft in Kampen ruimte voor een minibosje?

‘Juf, hij is al zo’n stuk gegroeid’, kreeg onderwijzeres Saskia Nuij van basisschool Villa Nova in Kampen onlangs te horen toen ze met een aantal leerlingen het minibosje naast de school bezocht. Eén van de leerlingen herontdekte daar zijn zelf geplante boom, die had een aardige groeispurt ondergaan. Of dat echt zo was, durft juf Saskia wel te betwijfelen. ,,De bomen staan er nog maar sinds november, maar toch... Enthousiast zijn ze wel.’’