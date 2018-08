Wie helpt Dinah met de rekening voor hond Fiona?

AH Stations­plein Kampen eerste met nieuwe formule

13 augustus De nieuwe supermarkt aan de Wadloper in het Stationskwartier van Kampen wordt het eerste Albert Heijn filiaal met een nieuwe formule. “Echt Vers” heet deze nieuwe koers van AH. Ze is de afgelopen maanden uitgeprobeerd in een filiaal in Hoofddorp en wordt nu uitgerold over de rest van het land, te beginnen in Kampen.