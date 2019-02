Wie wil horeca maken in deze verwaarloosde panden op prachtplek in Kampen?

,,Het is een bijzonder mooie plek met een prachtig uitzicht. Er is best veel van te maken", probeert burgemeester Bort Koelewijn als een gediplomeerd makelaar zijn waar tussen IJssel en Buitenhaven te verkopen. ,,Maar je moet het er wel in zien.”

Slagveld

Quote De getaxeerde waarde is dichter bij nul dan bij honderd Bort Koelewijn, Burgemeester van Kampen De gemeentelijke panden staan te koop. Ze worden verkocht tegen de getaxeerde waarde. ,,Die is dichter bij nul dan bij honderd", weet Koelewijn. Want eigenlijk koopt de ondernemer alleen het slecht onderhouden casco. Vooral het grotere Havenweg 5 is een aaneenschakeling van afgebladderde kozijnen, afgebrokkelde muren en ingegooide ruiten. De tuin aan de IJssel heeft veel weg van een pas verlaten slagveld. De ondergrond verkoopt de gemeente niet.

Om de panden aan de man te brengen heeft Kampen een gespecialiseerde horecamakelaar ingeschakeld. Hij heeft twee maanden de tijd om een ondernemer te vinden. ,,Het mag ook de combinatie van een investeerder met een exploitant zijn", aldus de burgemeester. ,,We weten niet of de poging gaat slagen.”

Volledig scherm De gemeente Kampen wil horeca in de panden aan Havenweg 3 en 5. Dat wordt nog een flinke klus. De verbouwingskosten zijn hoog en eigenlijk zijn de panden te klein voor volwaardige en rendabele horeca. In de tuin is ruimte voor een serre. © Jaap Selles

Te klein

De staat van de panden is niet de enige hobbel die genomen moet worden. Zo weet Kampen op voorhand al dat vooral het hoofdgebouw, Havenweg 5, te klein is voor een ‘volwaardig en rendabel’ horecabedrijf. Uitbreiden kan met een serre in de achtertuin. In het meest extreme geval kunnen beide huizen gesloopt worden voor nieuwbouw dat geschikter is ingericht voor horeca. Voorwaarde is dat dezelfde stijl wordt gebruikt. ,,Het is een beschermd stadsgezicht", zegt Koelewijn.

Wat als de verkooppoging mislukt? ,,Het is primair bedoeld voor horeca. Maar dan moeten we onszelf afvragen: Wat willen we ermee?” aldus de burgemeester. ,,Een mogelijkheid is dat we zelf investeren in het opknappen van de panden om het vervolgens in exploitatie te brengen.”

Erfgoedcentrum

De horeca moet de entree worden tot de vernieuwde Koggewerf. Dat wordt een Maritiem Erfgoedcentrum. Een toeristisch gebied waar bezoekers kunnen zien en beleven hoe het leven vroeger in Kampen was. Het is de bedoeling dat de nieuwe horeca aan de Havenweg de plek wordt voor en hapje en een drankje en daarmee de Taveerne vervangt.