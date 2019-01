Wie zijn toch die mensen van Burgwalstraat 26 in Kampen?

,,De passie vastleggen van de bewoners. Een dagje met ze op stap gaan, foto's maken van hun belevenissen en hun verhaal vertellen. Ik was nog maar een maand in dienst toen ik besloot dat ik dit wilde doen. Ik ben met alle bewoners gaan praten en al snel kwamen de verhalen los. Van de bewoner die graag een keer met zijn hond naar het strand wilde, iemand die wilde koken met een sterrenkok en een vrouw die de Nieuwe Kerk wilde bezoeken, vanuit haar liefde voor het koningshuis. Kort daarna overleed haar moeder. Ze had zoveel steun van die ene dag in Delft die haar zo blij had gemaakt.’’