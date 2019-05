Wielerklassieker met start en finish in Kampen prooi voor De IJsselstreek

video & update Medewerker café Fatih Kampen ernstig gewond na steekinci­dent

11:07 Een medewerker van café Fatih aan de Oudestraat in Kampen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt na een steekincident. Het slachtoffer werd door drie jonge mannen belaagd en in zijn borst gestoken.