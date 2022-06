Wietplantages en vuurwapen aangetroffen in Kampen en Zeewolde tijdens ‘klapdag’ van politie en justitie

De politie heeft op 7 juni twee grote wietplantages opgerold in Kampen en Zeewolde. In Kampen werd ook een vuurwapen aangetroffen. In beide plaatsen is iemand opgepakt. De invallen maakten deel uit van een groot onderzoek naar hennepteelt, meldt de landelijke eenheid op politie.nl.

Behalve in Kampen en Zeewolde deed de politie op de bewuste dinsdag een inval in Emmen en meerdere invallen in Amsterdam. Ook in Emmen werd een grote wietplantage opgerold waarbij één persoon is opgepakt. In Amsterdam werden de twee hoofdverdachten gearresteerd.

Klapdag

,,Vijf aanhoudingen, een BMX X5, een vuurwapen en ruim 5000 hennepplanten: dat is de opbrengst van een ‘klapdag’ van een langdurig onderzoek naar grootschalige hennepplantages, die afgelopen dinsdag plaats vond’’, somt de politie de totale opbrengst op.

Met de term ‘klapdag’ wordt vaak het moment aangeduid waarop een onderzoek van justitie en politie ‘beloond’ wordt met het daadwerkelijk aanhouden van verdachten.

Volledig scherm Een politieagent inspecteert een woning waar wietplanten zijn ontdekt. © Politie.nl

Hoofdverdachten

De ‘klapdag’ van 7 juni was vooral gericht op twee hoofdverdachten uit Amsterdam die het onderzoeksteam in het vizier had. Het duo, dat tijdens de acties in Amsterdam werd opgepakt, is volgens de politie te linken aan de drie opgerolde plantages in Emmen, Kampen en Zeewolde én aan zes eerder opgerolde plantages in Amsterdam en Almere.

,,Vanaf november 2018 tot mei 2022 heeft de politie deze zes hennepplantages aangetroffen, die de aanleiding vormden voor dit onderzoek. Vijf daarvan stonden in Amsterdam, één stond in Almere. In totaal zijn bij deze kwekerijen ruim 1500 planten in beslag genomen.’’

Kampen

Volgens de politie getuigt de aanwezigheid van het vuurwapen in Kampen ‘maar weer met hoeveel geweld de illegale handel in (soft)drugs gepaard gaat’. ,,En dat in het hart van woonwijken of te midden van kostbare ondernemingen en bedrijfspanden.’’

De kwekerij in Kampen werd ontdekt in een bedrijfspand aan de Industrieweg. Het gebouw was voorzien van een extra wand om te voorkomen dat de politie de plantage zou ontdekken. De ruim 1800 aanwezige cannabisplanten zijn echter dinsdag geruimd.

Het gebouw was bovendien zo aangepast dat je er kon slapen en wonen. Tijdens de inval probeerde een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats te vluchten. Hij is dus één van de vijf verdachten die werden opgepakt tijdens de ‘klapdag’.

Volledig scherm Een Kamper bedrijfspand dat was verbouwd tot grote hennepkwekerij werd vanochtend ontdekt en geruimd. © Politie